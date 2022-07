Les chambres poussent aux échanges paille-fumier

« Selon les données fournis par INOSYS Réseaux d’élevage et INOSYS Grandes Cultures, les systèmes spécialisés en élevage sont de moins en moins autonomes en paille avec un passage de 56 % d’autonomie à 50 % entre 2003 et 2020. Cela est principalement lié à l’agrandissement des cheptels et à l’instabilité des rendements fourragers », rapporte l’APCA.

En parallèle, la baisse des surfaces en céréales et la variabilité des rendements due aux aléas climatiques impactent la disponibilité du produit, alors que le marché devient de plus en plus concurrentiel avec le renforcement de nouveaux usages : broyage pour le maintien de la matière organique dans le sol, utilisation comme matériau de construction, combustible, méthanisation … liste l’APCA.

Hausse de 63 % des prix de la paille

« Cette tension sur le marché de la paille conduit à une très forte hausse des prix d’achat depuis plusieurs années : augmentation de 63 % [...] entre les campagnes 2003-2005 et 2018-2020, toutes zones confondues. Les prix en 2020 étaient de 96 €/t en montagne et 64 €/t en plaine en toutes modalités d’achats », indique l’APCA.