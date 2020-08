pour vous connecter et poursuivre la lecture

Vendredi dernier sur les coups de 18h30, le service départemental d’incendie et de secours de Lot-et-Garonne (Sdis 47) a été appelé de toute urgence par des éleveurs situés sur la commune de Villebramar. Une de leurs vaches au pâturage a chuté accidentellement dans un puits situé au milieu de la prairie.

Pour cette opération de sauvetage, « douze pompiers, des unités du risque animalier et du sauvetage-déblaiement ont été mobilisés. La maire de la commune et un vétérinaire étaient aussi présents sur place » , rapporte le chef de salle du Sdis 47. « Les secouristes spécialisés ont été tout simplement formidables », saluent les exploitants, rassurés de voir leur vache saine et sauve.

Plus de peur que de mal

De 19 heures à 23 heures, les pompiers des unités spécialisées ont œuvré sans relâche pour sécuriser le site de l’intervention et extirper l’animal, coincé trois mètres plus bas. Après avoir vidangé l’eau du puits, « une minipelle a été mise à disposition par les exploitants pour dégager un accès latéral au bovin », indique le chef de salle. Un engin de levage a ensuite été dépêché sur place pour extraire la vache noire et blanche, à l’aide de sangles.

« Le puits, dont l’accès était condamné depuis des années par des planches en bois, était situé au pied d’un arbre dans la parcelle. Avec les fortes chaleurs, on observait souvent le troupeau amassé à cet endroit, à l’ombre, explique l’éleveuse. C’est la plus petite vache du cheptel laitier qui s’est retrouvée accidentellement au fond du trou. » Par chance, elle est ressortie sans encombre et a pu rejoindre les autres au pâturage le soir même.

