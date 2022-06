Pour établir une feuille de route pour lutter contre le manque de vétérinaires ruraux, la région île de France lance une enquête auprès des éleveurs. L’objectif est de faire le point sur la situation et de lister les problèmes rencontrés par les professionnels.

24 C’est le nombre de vétérinaires qui déclarent prodiguer des soins aux animaux de ferme en Île-de-France sur les 2 133 praticiens de la région.

La chambre d’agriculture de la région Île-de-France, le GRDS (1), les représentants des vétérinaires et le Conseil régional lancent une enquête sur le maillage vétérinaire en Île-de-France. Cette enquête auprès des éleveurs est ouverte jusqu’à la fin du mois de juin 2022.

Proposer un plan d’action

Il s’agit de collecter des données auprès des professionnels sur les problèmes rencontrés face à la disparition des vétérinaires ruraux. L’objectif est de proposer un plan d’action territorial. Les éleveurs souhaitant participer peuvent se rendre sur une plateforme en ligne pour répondre à l’enquête (guide utilisateur).

La région, compte 440 éleveurs professionnels, et est confrontée à un manque de vétérinaires aptes à traiter les animaux de rente Selon les chiffres de l’Ordre national des vétérinaires, ils sont seulement 24 sur les 2 133 vétérinaires présents dans la région à déclarer pratiquer des soins sur les animaux de ferme.

Des animaux de rentes dans les cours de ferme mais pas que

Une des particularités de la région est la diversité des détenteurs d’animaux de ferme. D’autant que ces animaux ne se trouvent pas toujours chez des éleveurs professionnels. Entreprises et particuliers en acquièrent également. Ils deviennent ainsi des animaux de compagnie ou des animaux de travail, dans des sociétés d’écopâturage par exemple.

Selon la chambre régionale d’agriculture, l’Île-de-France compte :

160 éleveurs professionnels de bovins sur 420 détenteurs de bovins ;

sur 420 détenteurs de bovins ; 100 éleveurs professionnels d’ovins caprins sur 950 détenteurs de petits ruminants.

Même si leur densité est faible, les animaux de rente sont présents dans toute la région. Le maillage vétérinaire doit être adapté à cette répartition. C’est pour cette raison que la région a été sélectionnée par le ministère de l’Agriculture comme territoire pilote dans le cadre de la feuille de route pour lutter contre le manque de praticiens dans les zones rurales.

Elle fait partie des six territoires qui vont bénéficier d’un diagnostic de leur situation (évaluer sur le plan qualitatif et quantitatif l’offre vétérinaire et la demande des élevages) afin de trouver des solutions adaptées.

