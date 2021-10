« Les systèmes d’information sur les maladies doivent être beaucoup plus efficaces en termes de collecte de mégadonnées, beaucoup plus sensibles dans leur capacité à détecter des événements inhabituels, et capables de diffuser rapidement des informations », estime la FAO, dans un communiqué publié le 22 octobre 2021. « Nous devons donner la priorité au secteur de la santé animale et renforcer ce secteur », souligne Qu Dongyu, directeur général de la FAO.

Pour ce faire, l’agence spécialisée de l’ONU a lancé un nouveau système mondial d’information sur les maladies animales. Baptisé Empres-i +, il vient remplacer sa version antérieure EMPRES-i, lancée en 2004, qui a été « largement utilisée par des centaines de parties prenantes, allant des communautés locales aux partenaires du développement mondial ».

« Préparer à l’avance à d’éventuelles épidémies »

D’après la FAO, EMPRES-i + permet de se connecter à d’autres plateformes de données dans les domaines de la santé publique, de la santé animale et de l’environnement. Elle propose également une « analyse avancée de données » et affiche l’ambition d’aider les pays à « planifier leurs stratégies de lutte contre les maladies et à cibler leurs interventions ».

Ses fonctions de prévision et d’alerte rapide permettront au pays de « suivre la propagation des maladies et les risques d’apparition de nouveaux foyers. Grâce à cette fonction, les pays seront en mesure de se préparer à l’avance à d’éventuelles épidémies », assure la FAO.

Et de citer la peste porcine africaine comme l’une des principales maladies menaçant « la sécurité alimentaire et les moyens d’existence ». Selon la Banque asiatique de développement, l’épizootie aurait « déjà infligé à la région des pertes se situant entre 55 et 130 milliards de dollars américains ».