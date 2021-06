La maladie n’avait pas été détectée sur le sol français depuis le 1er juillet 2019. Le 1er juin 2021, la présence de la brucellose porcine a été confirmée au sein d’un élevage de porcs en plein air de la commune de Suhescun, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, rapporte l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), dans une notification publiée le 23 juin 2021.

« Contact avec les animaux sauvages »

Le dépistage a été réalisé dans le cadre d’un autocontrôle. Ont ainsi été déclarés positifs 19 porcs, sur les 471 que compte l’élevage. Aucun d’entre eux n’est mort de la maladie. Parmi les voies de contamination envisagées par l’OIE figure le « contact avec les animaux sauvages ».

Faisant suite à la découverte de ce foyer, une mesure de « restriction des déplacements » des animaux est d’ores et déjà appliquée. L’OIE rappelle que des mesures de traçabilité, d’inspection ante- et post-mortem, de désinfection, de dépistage et d’abattage sanitaire seront également à appliquer.

