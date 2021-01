Trois jours pour le Space 2021

Après une édition entièrement digitalisée en 2020, l’heure est aux retrouvailles. En septembre prochain, les organisateurs du Space comptent bien investir à nouveau le Parc Expo de Rennes.

« Le salon se tiendra en présentiel du mardi 14 au jeudi 16 septembre 2021 », a annoncé Anne-Marie Quéméner, commissaire générale du Space, à l’occasion d’une conférence de presse donnée le 20 janvier 2021. La bonne tenue de l’événement sera toutefois conditionnée au feu vert des autorités sanitaires.

Format inédit

Le salon à venir durera donc trois jours, au lieu des quatre habituels. « Cela n’est pas directement lié au contexte sanitaire, indique Marcel Denieul, président du Space. On a remarqué un transfert des participations du vendredi vers le mardi sur les dernières éditions. »

Tout comme les exposants, les éleveurs et autres visiteurs souhaitent préserver autant que possible leur vie de famille le week-end. D’après la commissaire générale de l’événement, « les objectifs commerciaux des exposants sont souvent remplis dès le jeudi soir. » Quant au club international, il serait également déserté à la fin de la semaine.

Les organisateurs planchent d’ores et déjà sur la planification des présentations et concours animaux, qui passent également sur trois jours. Concernant les visiteurs, la soirée des éleveurs devrait être maintenue et l’horaire de fermeture du jeudi soir sera décalé aux alentours de 20 heures.

Des prolongations « virtuelles »

Le vendredi 17 septembre 2021, le salon se poursuivra en ligne. L’occasion pour les absents de l’édition physique ou bien les visiteurs pris par le temps de rattraper quelques conférences et de découvrir les innovations proposées par les exposants.

« Il y aura également des temps forts exclusifs », explique Anne-Marie Quéméner. Si cette journée aura sans nul doute une saveur particulière, les organisateurs de l’événement ont souhaité rappeler que « la version numérique du salon vit toute l’année. »