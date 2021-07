Les lauréats des Innov’Space 2021 (première partie)

L’Idele (Institut de l’élevage) est récompensé pour son programme Shelt-Air. Celui-ci est disponible en quelques clics via un smartphone ou un navigateur web et guide un éleveur pour la ventilation des bâtiments d’élevage de ruminants ou de chevaux. Lors d’un projet de construction ou de rénovation, il suffit d’indiquer à Shelt-Air la situation du bâtiment, le nombre et le type d’animaux, le volume du bâtiment et les périodes auxquelles il sera occupé. L’outil numérique conseillera alors les solutions techniques et les tailles d’ouverture optimales pour assurer la meilleure ventilation naturelle possible. Plusieurs versions existent, dont une gratuite.