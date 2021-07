Les lauréats des Innov’Space 2021 (deuxième partie)

L’éditeur de logiciels Adventiel reçoit une distinction « 2 étoiles » pour son application PC et mobile Replace.me. Sa vocation est d’assister les exploitants dans la gestion et le suivi des remplacements. Les agriculteurs peuvent y spécifier les activités de remplacements, préciser les particularités de leur exploitation, paramétrer et même suivre les interventions. De leur côté, les ouvriers agricoles peuvent saisir des fiches d’intervention et interagir par message ou en vidéo avec les chefs d’exploitation en cas de problème.

Agrikomp est un poids lourd dans le développement d’unités de méthanisation. L’entreprise reçoit un Innov’Space pour son innovation akCockpit. Il s’agit d’une application web qui facilite le suivi et l’optimisation des installations de méthanisation, en injection comme en cogénération. De la visualisation des données au déclenchement d’action à distance en passant par des alarmes en cas de problème, l’application regroupe de nombreuses fonctionnalités.

Aptitrack rapporte une récompense pour Aptimiz. Ce petit outil mesure automatiquement l’intégralité du temps Homme-machine sur une exploitation. Il n’y a pas besoin de saisir de données, Aptitrack détecte la machine utilisée et les outils employés. Qu’il s’agisse d’activités d’élevage ou aux champs, la traçabilité obtenue offre des informations précises sur les charges de mécanisation de chaque atelier. Couplé au dispositif Aptimiz, il optimise l’efficacité technique des machines et la rentabilité horaire.

Le Granulo-Pack rapporte un Innov’Space à Aquadis. Ce dispositif assure une préparation automatique de solution de chlore en poudre DCCNA. Destinée à tous types d’élevages, cette molécule de chlore assure la désinfection de l’eau à un coût faible. Ses inconvénients sont liés à la forte fréquence de renouvellement de solution nécessaire, aux variations de concentration en chlore et à la possibilité d’inhaler du gaz de chlore au moment de la préparation. En automatisant cette tâche, Granulo-Pack vise à s’affranchir de ces différents inconvénients.

Box Heater France (BHF) est récompensé pour son nouveau chauffage au gaz par conduction indirecte spécialement conçu pour l’aviculture. Baptisé BH2I, cette innovation repose sur une combustion contrôlée dans des tubes en inox autour desquels l’air circule. Un ventilateur régulé est combiné à une sonde de température en sortie de chauffage pour assurer un chauffage homogène, sans à-coup et dans toutes les directions.

L’innovation Agilitrac offre une distinction « 2 étoiles » à Calipro. Il s’agit d’un bâtiment flexible et modulaire destiné à l’élevage porcin. Il est adaptable et rapide à installer. Le bâtiment a été conçu pour accueillir une solution de séparation de phases et pour être équipé de tous types de ventilations, élévation et charpentes. L’agrandissement de l’élevage peut se faire simplement, en ajoutant des modules à chaque salle, sans avoir à réorganiser l’exploitation ni remettre en cause la marche en avant et la biosécurité de l’élevage.

L’Ifip (Institut du porc) reçoit un Innov’Space pour le Pic’Let. Il s’agit d’un outil d’identification des porcelets immatures à la naissance. Il a été développé avec Wel2be, qui propose des solutions numériques pour le bien-être animal. Pic’Let repose sur un phénotypage automatisé par analyse d’images. Un système de contention est associé à deux caméras et se pose sur la balance de pesée individuelle.

IMV Technologies est récompensée d’une distinction « 2 étoiles » pour l’AspiComfort, un collecteur automatique de semence aviaire. Les prélèvements sont effectués avec des ampoules de 5 ou 10 ml ou un tube recisperme IMV 13 ml. L’appareil se porte à la taile ou sur la poitrine grâce à un harnais, il peut également être fixé sur un support solide fixe. Cet outil vise à améliorer les conditions de travail des professionnels de la reproduction avicole et garantit une meilleure sécurité sanitaire.

Le compteur OGO Universel développé par Kemtag est récompensé d’un Innov’Space également. Il est muni d’une entrée à contact sec qui s’adapte automatiquement à l’outil puis suit son activité. Ce compteur a de nombreuses applications : compte-tours, cumul d’heures, de volume etc. Muni d’une interface LoRa, il transfère automatiquement les données d’activité géolocalisées et les rapports d’activité sont directement générés sur la plateforme Kemtag.

Labadie Développement est lauréate pour sa table de vaccination élévatrice Darthos. Elle a été conçue par un éleveur et pensée pour s’adapter à toutes espèces aviaires, en répondant au mieux aux attentes de bien-être tant pour l’animal que pour l’éleveur. En plus de la vaccination, cette table de levage automatique des volailles à hauteur de l’opérateur peut être utilisée pour du chaponnage, du débecquage ou du dégriffage.

Distripaille est un distributeur de paille développé par l’entreprise allemande Meier-Brakenberg. Cette innovation distribue de la paille lorsque les porcs fouillent avec leur groin. Le système est distribué par RV-Biotech et vise à créer un environnement permettant aux animaux d’évoluer sans stress. Il répond au besoin naturel des porcs de fouiller leur environnement et répond aux critères de bien-être animal et à la réglementation.

Un Innov’Space est également remis à Pic France pour sa technologie Fertiboar qui vise à augmenter la fertilité des verrats. À partir de mesures échographiques testiculaires avant la première collecte de semence, il est possible de prédire la qualité de semence et de sélectionner les meilleurs verrats. Une intelligence artificielle identifie sur les images les régions essentielles à la production de sperme et calcule des paramètres sur des nouveaux critères comme l’homogénéité et l’échogénicité des tissus. Un algorithme prédit ensuite la probabilité qu’un verrat produise des éjaculats d’une qualité souhaitée.

C’est un coup double pour Provimi Cargill qui reçoit deux Innov’Space différents pour des innovations en nutrition. La première, Ecomet répond à l’évolution réglementaire qui fait passer de 95 à 100 % les matières premières agricoles biologiques pour l’alimentation des poules pondeuses labellisés bio. Ecomet est une association d’extraits de plantes, de matières premières et de vitamines sélectionnées pour être incorporés dans l’aliment des volailles et de réduire l’utilisation de matières protéiques telles que les tourteaux de soja.

La Sam’Occulta est une fenêtre pour poulaillers développée par la SARL Sam Agri. Elle a été conçue particulièrement pour la réglementation sur les 3 % d’apport de lumière naturelle dans les bâtiments neufs ou en rénovation. Il s’agit d’un monobloc composé d’un système à lames orientables.

Gwiz est un outil de détection de la venue en chaleur des truies qui prédit la période d’ovulation en analysant la température mesurée à la vulve et à l’anus. L’outil développé par Synthèse élevage en partenariat avec Dilepix est pensé pour les chaleurs silencieuses et les truies douteuses. Il repose sur une caméra thermique dont les images sont analysées par une intelligence artificielle.

Le TrotecQ100 vaut un Innov’Space pour Trotec France. Il s’agit d’un ingrédient nutritif fabriqué à partir des coproduits de la fabrication de produits alimentaires destinés à l’humain. Ce produit issu de l’économie circulaire peut remplacer d’autres matières premières comme le blé, le maïs, l’orge, le soja, le sucre ou l’huile de palme pour la fabrication d’aliment pour tous types d’élevages.

La gamme Inévo consiste en des oléoprotéagineux hautement digestibles pour volailles. Il est issu d’une collaboration entre Valorex et l’Inrae. Elle s’appuie sur une sélection de graines de lin. Un traitement mécanique innovant de ces graines permet d’améliorer significativement les valeurs nutritionnelles de ces graines. Valorex annonce jusqu’à 25 % d’énergie métabolisable supplémentaire et jusqu’à 40 % d’augmentation des acides aminés digestibles.

Vereijken France reçoit la dernière distinction « 2 étoiles » pour son Nid Nanny 145X85. Ce concept innovant de nid à porcelet est conçu pour la maternité liberté. L’ensemble monobloc, intégré à l’entourage de la case, dispose d’un sol chauffant bain-marie doté de 4 trappes.