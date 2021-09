Alors qu’il se déroulait habituellement sur 4 jours, le Space rouvrira ses portes le 14 septembre 2021 au parc des expositions de Rennes (Ille-et-Vilaine) pour 3 jours en présentiel, et une journée sous format digital le vendredi. Une nouvelle formule qui s’adapte mieux à la fréquentation du salon.

Une application comme aide à la visite

Plus de 1 100 exposants se tiendront prêts pour échanger avec les visiteurs. 223 viendront pour la première fois. Une application permettra aux visiteurs et aux exposants « de trouver toutes les informations utiles dans le cadre de leur participation, de créer du lien et de prolonger les échanges à l’issue du salon ».

Autre particularité, le lait produit lors du salon sera collecté pour le don alimentaire. Les concours et les présentations d’animaux devront répondre à un timing très serré, précisent les organisateurs.

Le salon mettra aussi l’accent sur le bien-être de l’éleveur et des animaux au travers d’un espace d’animation où des solutions pratiques seront mises en avant.

Le passe sanitaire ou le test à l’entrée

Pour entrer, les visiteurs devront présenter leur passe sanitaire ou un test négatif. Deux stands de tests seront installés à l’entrée du salon, mais l’organisation recommande aux visiteurs de faire les tests avant pour plus de fluidité. Pour compléter les mesures sanitaires, le masque sera demandé dans les espaces intérieurs et conseillé à l’extérieur.

