Le Sommet de l’élevage durera quatre jours en 2021

Pour l’édition de 2021, les organisateurs du Sommet de l’élevage ont décidé de jouer les prolongations, en allongeant la durée du salon d’une journée. « Le format sur trois jours était arrivé à saturation. Ces dernières années, nous avons notamment connu des problèmes d’accès au site », explique Fabrice Berthon, directeur général du Sommet de l’élevage, lors d’une conférence de presse ce mardi 2 février 2021.

Ce jour supplémentaire vise également à « accroître le temps de séjour des visiteurs, ainsi que le nombre de contacts possibles entre visiteurs et exposants, poursuit Fabrice Berthon. Par ailleurs, il est probable que des contraintes sanitaires liées au Covid-19 soient encore en vigueur. Étendre la durée du salon a quatre jours permettra aussi de réduire la densité de personnes sur le site. »

« Franchir la barre des 100 000 visiteurs »

L’ambition affichée est de « franchir la barre des 100 000 visiteurs ». Pour y parvenir, une nouvelle halle d’exposition de 10 000 m² sera ouverte au public. Ce nouvel espace accueillera deux salles de conférences. Il abritera également « les exposants du secteur laitier et de la construction et aménagement des bâtiments, détaille Jean-François Blanc, responsable commercial du salon. La part belle sera également faite aux secteurs de la transformation à la ferme et de la production d’énergie. »

Une application mobile réservée au salon va également voir le jour. « Elle permettra aux exposants de valoriser leurs produits tout au long de l’année, assure Victor Berthon, chargé de développement du salon. Un exposant pourra désormais référencer ses produits sur une marketplace. Il sera également possible de prendre ses rendez-vous sur stand avant l’ouverture du salon. »

Aubrac et simmental à l’honneur

Cette année encore, plus de 2 000 animaux représentant près de 70 races sont attendus à la Grande halle d’Auvergne. En bovins allaitants, le salon hébergera notamment le concours national aubrac, « réunissant les 400 meilleurs spécimens de la race », précise l’organisation.

En bovins à lait, le concours national de la race simmental inaugurera le nouveau hall laitier (hall 4), avec une centaine de vaches en concours. « L’extension de la durée d’ouverture du Sommet de l’élevage vise aussi à accueillir de nouvelles races en concours, et à proposer davantage d’animations », soulignent les organisateurs.