C’était l’édition des retrouvailles après une année 2020 sans salon à cause de la pandémie de Covid. « C’est une excellente reprise, estime Fabrice Berthon, le commissaire général du Sommet de l’élevage cité dans un communiqué de presse diffusé le 8 octobre 2021. Avec 93 000 visiteurs, le Sommet a quasi atteint le niveau d’avant Covid. […] Avec un visitorat international réduit, on peut se féliciter que le public français ait répondu plus que présent. »

> À regarder aussi notre diaporama : Les nouveautés du Sommet de l’élevage en images (Partie 1) (06/10/2021)

Sur quatre jours

Pour la première fois, le Sommet de l’élevage durait quatre jours au lieu de trois. « Le double pari du passage à 4 jours et de l’ouverture de la nouvelle halle est gagné ! lance Jacques Chazalet, son président. Dans un contexte sanitaire délicat, nous avons tenu bon et nous avons eu raison. Aujourd’hui, cette nouvelle halle fait consensus et offre de véritables perspectives pour le développement de l’événementiel avec des retombées pour la Métropole. »

> À regarder aussi notre diaporama : Les nouveautés du Sommet de l’élevage en images (partie 2) (08/10/2021)

En 2019, le Sommet de l’élevage avait accueilli Emmanuel Macron. Sa trentième édition a vu passer un nombre certain de candidats en lice pour la prochaine élection présidentielle. Julien Denormandie est venu passer une journée sur place. Il a pu répondre aux questions du syndicalisme majoritaire sur la proposition de loi pour la rémunération des agriculteurs. Après avoir parcouru les allées du salon, c’est avec des étudiants qu’il a pu échanger.

La génétique française à l’honneur

Le Sommet de l’élevage reste un lieu privilégié pour la génétique française. Il accueillait trois concours nationaux, dont celui de la race aubrac. Le mercredi 6 octobre 2021, la race simmental a fait le show sous la tente des bovins laitiers. Le même jour, les organismes de sélection des dix principales races allaitantes françaises ont également organisé une vente aux enchères commune sous l’égide de Races de France.