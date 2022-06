Ruminants

Faire du Sommet de l’élevage « le salon de la durabilité »

En 2022, le pôle dédié aux vaches allaitantes s‘agrandit. Jerome CHABANNEJerome CHABANNE

Les organisateurs du Sommet de l’élevage, réunis à Paris le 15 juin 2022, annoncent d’ores et déjà une édition 2022 record en termes de fréquentation. L’occasion de rassembler et de sensibiliser autour des thématiques phares du salon, que seront la durabilité des systèmes d’élevage et le renouvellement des générations.