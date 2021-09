Un décret est attendu « prochainement, d’ici à la fin de l’année » qui rendra obligatoire la mention de l’origine de toutes les viandes dans la restauration dès 2022, a annoncé le ministre de l’Agriculture Julien Denormandie lors du salon Restau’Co à Paris le 8 septembre 2021. Les cantines, les restaurants administratifs et les restaurants privés seront concernés, a-t-il précisé.

Désormais, la mention de l’origine concernera toutes les viandes : bovines, porcines, ovines et de volaille, et non plus seulement la viande bovine.

En faveur des produits locaux

La Commission européenne, qui a la compétence sur la question de l’étiquetage des origines, a enfin donné son feu vert, après « un an de parcours du combattant », selon le ministre.

Julien Denormandie veut sensibiliser les consommateurs, pour créer une dynamique en faveur des produits locaux. « Quand les parents d’élèves verront que la cantine sert du poulet ukrainien ou brésilien, peut-être auront-ils un certain émoi et cela fera bouger les lignes », a-t-il ajouté.

Aujourd’hui, selon lui, 50 % des viandes consommées dans les cantines scolaires sont importées, et la part est encore plus forte en volailles. Pour donner l’exemple, il a fixé un objectif de 100 % de viandes et de poissons de qualité (labels, Siqo, Bio, HVE…) dans les cantines de l’administration avant 2024.