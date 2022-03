En 2020, les éleveurs européens sont restés largement dans les clous, d’après le dernier rapport de l’Efsa sur les résultats de surveillance des résidus de médicaments vétérinaires et autres substances présentes chez les animaux vivants et dans les produits animaux.

Sur les 620 758 échantillons analysés par les États membres de l’Union européenne, l’Islande et la Norvège en 2020, le pourcentage dépassant les limites maximales autorisées de résidus de médicaments vétérinaires et de contaminants est de 0,19 %. « Il s’agit du chiffre le plus bas observé pendant ces onze dernières années, au cours desquelles les taux de non-conformité ont varié de 0,25 % à 0,37 %, indique l’Efsa le 25 février 2022. En 2019, ce chiffre était de 0,30 %. »

Des résultats globalement positifs

Par rapport aux années précédentes, la fréquence des résultats non conformes a diminué pour les agents antithyroïdiens, les stéroïdes et les lactones de l’acide résorcylique.

Pour les éléments chimiques (y compris les métaux), « des hausses de conformité ont été constatées pour les anthelminthiques, les composés organochlorés, les composés organophosphorés, les colorants et certaines substances classifiées comme “autres” », par rapport aux résultats des années 2017, 2018 et 2019.

« En ce qui concerne les anticoccidiens, les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), les “autres substances pharmacologiquement actives” et les mycotoxines, la fréquence des cas de non-conformité a augmenté par rapport à 2019, tandis qu’elle a diminué pour les autres substances et les contaminants environnementaux », détaille l’Efsa.

Pour les autres groupes de substances, il n’y a pas eu de variations notables.

