Face à un contexte économique des plus tendus, l’Association des producteurs Bel de l’Ouest (APBO) et le groupe Bel ont mobilisé la clause de renégociation inscrite dans leur contrat-cadre. « Depuis plusieurs mois, les producteurs de l’APBO sont impactés par une hausse des charges exponentielle, liée aux crises successives du Covid et de la guerre en Ukraine », justifie le communiqué diffusé par les deux parties, le 14 avril 2022.

Un nouvel accord est né le 8 avril dernier. Il prévoit une importante revalorisation du prix du lait sur 100 % de la collecte, applicable dès mars 2022. « C’est dans la difficulté que l’on mesure la solidité d’un partenariat », appuie Frédéric Dorilleau, le nouveau président de l’APBO.

Revalorisation du prix du lait conventionnel…

Pour le prix « MonBBLait » conventionnel, « le nouvel accord prévoit une augmentation du prix de référence fixé à l’automne 2021 de +50 €/1 000 litres sur les mois de mars, avril, mai 2022 et de +45 €/1 000 litres de juin à septembre 2022. » Sur le dernier trimestre, la hausse sera d’au minimum +35 €/1 000 litres, « renégociable en septembre 2022 en fonction du contexte économique ».

Sur l’ensemble de l’année 2022, Bel et l’APBO projettent un prix de référence 38/32 moyen minimum de 413 €/1 000 litres. Ce prix comprend des primes alimentation sans OGM et pâturage. Le prix de référence s’élevait à 377 €/1 000 litres en janvier et février.

… Et du prix du lait bio

Même tendance sur le lait bio, suivant également le cahier des charges « MonBBLait ». « Le nouvel accord prévoit une augmentation du prix de base fixé à l’automne 2021 de + 25 €/1 000 litres sur les mois de mars, avril, mai 2022 et de + 22,5 €/1 000 litres de juin à septembre », indique le communiqué. Pour le quatrième trimestre, une hausse minimum de + 17,5 €/1 000 litres est garantie.

Entre mars et décembre 2022, le prix de référence du lait bio devrait donc osciller entre 495 et 503 €/1 000 litres. Il était de 478 €/1 000 litres en début d’année.

Besoin du soutien de la grande distribution

« Ce nouveau prix du lait revalorisé et activé dès mars 2022 est un engagement fort du groupe Bel dans un contexte de hausses généralisées qui s’intensifient et qui perdurent sur d’autres matières premières agricoles, ainsi que sur les coûts d’emballages, de transport, d’énergie. »

Aussi, pour viabiliser cet engagement, Bel et ses producteurs en appellent « au soutien et à la responsabilité de tous les maillons, notamment les grandes enseignes de la distribution française ». La réouverture des négociations commerciales à l’aval tombe à pic.