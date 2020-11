51 % de couples de vautours fauves en plus en sept ans

Sept ans après le dernier comptage réalisé dans les Pyrénées françaises, le recensement effectué en 2019 a permis de dénombrer 1254 couples reproducteurs de vautours fauves, dont 1055 dans les Pyrénées Atlantiques (1), a déclaré l’Office français de la biodiversité (OFB) dans un communiqué diffusé le 24 novembre 2020. C’est 51 % de plus qu’en 2012, soit un taux d’accroissement annuel moyen de 7,2 %.

Le comptage a mobilisé 13 structures (associations, établissements publics et gestionnaires d’espaces protégés) et 53 observateurs, suivant « un protocole actualisé ». Ces résultats permettent de mettre à jour la situation du rapace nécrophage dans les Pyrénées françaises, et ainsi de « mieux orienter les actions en lien avec cette espèce », selon l’OFB.

Une population espagnole « beaucoup plus importante »

Les vautours qui se reproduisent sur le versant français des Pyrénées « ne constituent que le prolongement d’une population espagnole beaucoup plus importante », affirme l’OFB. Celle-ci a été estimée en 2018-2019 à 30 946 couples, dont 6 015 dans les provinces pyrénéennes, du Pays basque à la Catalogne.

Mise en place d’un suivi annuel de reproduction

L’OFB a également signalé qu’« un réseau de 7 colonies échantillons représentatifs de la population pyrénéenne française a été mis en place, sur lesquels un suivi de la reproduction sera réalisé chaque année ».

Il faudra patienter plusieurs années avant de pouvoir faire un lien entre le succès des reproducteurs et les facteurs tels que les conditions climatiques et météorologiques ou la disponibilité alimentaire. En 2019, entre 37 et 81 % des couples qui avaient déposé une ponte ont réussi à élever un jeune.

