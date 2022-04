Anniversaire. Voilà un an que les appareils de comptage cellulaire du lait ont été recalibrés, à l’aide d’échantillons à teneur garantie (ETG) raccordés sur le standard reconnu et utilisé à l’internationale. L’objectif étant d’avoir « un repère unique » et « une meilleure équivalence entre les pays », explique Farnaz Fazaeli, de l’interprofession laitière (Cniel).

« La transition s’est bien passée. L’ensemble des appareils de comptage cellulaire ont été calibrés en même temps », se réjouit l’experte. Aucune difficulté particulière n’est remontée du terrain, jusqu’aux oreilles de l’interprofession. Producteurs et intervenants en élevages y étaient préparés.

Baisse importante des comptages cellulaires

En prévision de cette transition, le Cniel prévoyait une baisse des comptages cellulaires de l’ordre de 15 à 20 % en moyenne. Une évolution directement imputée au changement d’étalon, sans lien avec les conditions d’élevage.

Des estimations désormais confirmées. « Les comptages ont baissé en moyenne de 18 % sur la période d’avril à décembre, entre 2020 et 2021 », indique Farnaz Fazaeli. Les taux cellulaires ont suivi des variations saisonnières habituelles.

Quel impact sur le prix du lait ?

Dans la théorie, une baisse généralisée des comptages cellulaires doit influer à la hausse le prix du lait payé. Sauf si les barèmes de paiement à la qualité ou le prix de base sont ajustés en conséquence.

« Les grilles régionales interprofessionnelles de paiement à la qualité, notifiées à Bruxelles et auxquelles les opérateurs peuvent se référer, n’ont pas évolué », affirme Anne Pecou, du Cniel.

Chez Lactalis, « le réétalonnage du comptage cellulaire a favorisé une hausse de 2 €/1 000 litres sur le prix du lait. Nous n’avons pas apporté de changement à nos grilles tarifaires faisant suite à la mise en place du nouvel étalon. »

Chez Danone, le changement de référentiel « a entièrement été intégré dans la mise en œuvre de notre contrat avec les éleveurs partenaires, sans aucune autre modification de ce dernier concomitante à sa prise en compte. »

> À lire aussi : Qualité, le comptage cellulaire du lait changera d’étalon en avril (03/12/2020)