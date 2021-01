Prix du lait

Trésorerie des élevages « préservée » chez Lactalis

réservé aux abonnés

51 min

Stand de lactalis au salon de l’agriculture 2020 à paris © PHILIPPE MONTIGNY/FILIMAGESPHILIPPE MONTIGNY/FILIMAGES

D’après les récentes déclarations du groupe Lactalis, la collecte et le prix du lait versé aux producteurs partenaires ont été maintenus en 2020. Dans un contexte sanitaire, social et économique encore difficile, l’industriel se dit « totalement engagé » pour sécuriser les revenus de la filière. Plus de 9 500 éleveurs, adhérents ou non à une organisation de producteurs, seraient désormais couverts par un contrat-cadre.