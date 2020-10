D’après les données de la Commission européenne, le prix du lait payé aux producteurs européens s’est établi à 330 €/1 000 litres au mois d’août 2020. Il devrait encore gagner 4 €/1 000 litres sur le mois de septembre, mais cela ne permet pas de réduire l’écart avec la valorisation obtenue l’an passé. Si le prix de 2020 s’alignait encore sur celui de 2019 en janvier et février, la survenue de la crise sanitaire au mois de mars a changé la donne. En juin, l’écart était de 15 €/1 000 litres. Il était encore de 13 €/1 000 litres en août.

Mise à part l’Irlande (334 €/1 000 litres), la majorité des principaux bassins de production européens ont bel et bien vu leur prix baisser significativement entre août 2019 et août 2020. Le cours italien a chuté de presque 13 % sur cette période (346 €/1 000 litres). En Belgique (295 €/1 000 litres) et aux Pays-Bas (330 €/1 000 litres), la baisse tourne autour de 6 %. En France (358 €/1 000 litres) et en Allemagne (320 €/1 000 litres), elle est de 3 %.

La stabilité des prix prévaut pour les ingrédients laitiers

La cotation européenne de la poudre de lait écrémé reste relativement stable depuis plus de quatre mois désormais. Au 14 octobre 2020, le relevé était de 2 170 €/tonne (- 6 %/2019). Ce prix est comparable au cours étasuniens, et bien plus compétitif que celui pratiqué en Océanie (2 570 €/tonne).

Concernant le cours beurre, la remontée estivale l’a mené à 3 470 €/tonne (- 4 %/2019), soit environ 700 €/tonne de plus qu’aux États-Unis et en Océanie.