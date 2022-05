C’est officiel, le loup est de retour en Bretagne. Il a été filmé le 4 mai 2022 par un appareil automatique sur la commune de Berrien (Finistère) dans les monts d’Arrée, indiquent la préfecture du département et l’Office français de la biodiversité dans un communiqué du 5 mai 2022.

« Ce type d’observation d’un animal seul et éloigné des zones où l’espèce est installée est caractéristique des individus en phase de dispersion, phénomène qui intervient deux fois dans l’année, au printemps et à l’automne », précise l’administration.

Avec l’augmentation de l’effectif et des meutes de loups dans les zones de présence historique, les individus en recherche d’un nouveau territoire sont de plus en plus nombreux. Récemment, ils ont été aperçus en Dordogne, dans les Yvelines ou même en Vendée.

Un mâle adulte

Emmanuel Holder, conservateur pour Bretagne Vivante des réserves naturelles des monts d’Arrée a raconté à l’AFP qu’il avait relevé, le 4 mai, son appareil installé le 16 avril. « Sur les 30 films il y avait du sanglier, du cerf, du chevreuil, des biches et puis un loup ! » a-t-il indiqué. J’ai ressenti une forte émotion, d’autant qu’il est passé une heure seulement avant que j’aille récupérer mon appareil », a-t-il ajouté, expliquant que l’Office français de la biodiversité (OFB) lui avait confirmé qu’il s’agissait bien d’un loup.

L’OFB, qui a indiqué à l’AFP qu’il s’agissait d’un « mâle adulte », estime la population de loups gris en France à 624 (bilan hivernal 2021-2022) contre 580 l’année précédente.