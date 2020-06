L’arrêté pour effaroucher les ours est tombé le 12 juin 2020 après qu’un ours a été abattu en Ariège. La méthode ne convient ni aux éleveurs, ni aux associations de protection des animaux.

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture 30% Vous avez parcouru 30% de l'article

L’arrêté relatif à la mise en place des mesures d’effarouchement de l’ours dans les Pyrénées pour prévenir des dommages aux troupeaux, publié le 13 juin 2020 au journal officiel, fera-t-il baisser la tension dans les montagnes ariégeoises ? C’est peu probable. Depuis la mort d’un ours tué par balle sur la commune d’Ustou, le conflit entre pro et anti ours est à vif. Pour autant aucune des parties ne se satisfait de ce texte de loi, pour des raisons différentes. Des moyens dérisoires « L’arrêté d’effarouchement arrive bien tardivement, constate Franck Watts, représentant de la Fédération nationale ovine (FNO) de l’Ariège. Les troupeaux subissent les attaques des prédateurs depuis plusieurs semaines. Les moyens que l’on propose aux éleveurs sont dérisoires, même avec la rallonge de 500 000 € annoncée à la fin du mois de mai. » Pour l’exploitant, l’État faillit à sa responsabilité de protection des troupeaux définie dans l’article L113 du code rural. Selon Franck Watts, la tension est particulièrement marquée sur onze à douze communes de l’Ariège qui concentre 95 % de l’effectif d’ours. Si les pertes officielles s’établissent à 1 300 têtes d’animaux domestiques en 2019, elles n’intègrent pas les animaux consommés par les vautours dont aucune trace n’est retrouvée. Dangereuse aussi pour l’homme Pour Férus, l’arrêté d’effarouchement « légitime la présence d’armes à feu dans les cabanes pastorales où elles n’ont normalement rien à faire. » L’association juge la pratique inutile, dangereuse aussi bien pour l’ours que pour l’homme. « La moindre des précautions aurait été de suspendre ce projet d’arrêté, vu les événements récents », juge Férus M.-F. Malterre

L’arrêté relatif à la mise en place des mesures d’effarouchement de l’ours dans les Pyrénées pour prévenir des dommages aux troupeaux, publié le 13 juin 2020 au journal officiel, fera-t-il baisser la tension dans les montagnes ariégeoises ? C’est peu probable. Depuis la mort d’un ours tué par balle sur la commune d’Ustou, le conflit entre pro et anti ours est à vif. Pour autant aucune...