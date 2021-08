En dehors des attaques de troupeaux, les ours détectés dans les Pyrénées (64 individus selon une note de l’Office français de la biodiversité publié en début d’année) laissent de nombreuses traces de leur passage.

Plus de 500 indices indirects ont été collectés sur les quatre départements des Pyrénées françaises (Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège), selon la lettre d’information du réseau Ours brun L’écho des tanières au cours des six premiers mois de l’année 2021.

Sorita suitée de trois oursons

« Les indices relevés s’étendent de la Vallées d’Aspe (Pyrénées-Atlantiques) jusqu’à la commune de Perles et Castelet dans l’Ariège à l’Est », détaille le réseau Ours brun. Les indices proviennent notamment des caméras automatiques.

Deux vidéos concernent l’ourse Sorita (photo), lâchée en 2018 dans le Béarn. La femelle est suitée de trois oursons. « Aucun indice biologique des oursons n’a pu être détecté pour connaître le génotype de ces derniers », signale également le réseau.

145 séries de photos et vidéos ont été relevées en six mois. Ces images montrent avec quelle aisance les plantigrades se déplacent et avec quelle rapidité un ourson peut grimper à un arbre.