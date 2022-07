Les trois oursons de Sorita, l’ourse lâchée en 2018 dans le Béarn, se portent bien. « Ils ont survécu à leur deuxième hiver, note l’Office français de la biodiversité (OFB) dans le dernier numéro de l’Écho des Tanières qui résume les faits marquant de l’espèce entre janvier et juin 2022.

L’ours Néré, malgré des problèmes de motricité à la patte arrière gauche et ses 25 ans révolus, a parcouru en l’espace de 4 jours plus de 8 km à vol d’oiseau de part et d’autre de la frontière. Goïat a également été détecté par le biais de la photo automatique, sur le versant Espagnol, en Aragon.

> À lire aussi : L’ours Goïat, bientôt sous surveillance étroite (03/06/2021)

Répartition des indices d’ours « confirmés », relevés le 1er semestre 2022 dans les Pyrénées françaises.

Bagarre d’ours : un mort

Autre fait marquant, une ourse subadulte a été trouvée morte, le 20 juin 2022, sur la commune de Melles (Haute-Garonne). « Les premiers résultats de l’autopsie excluent toute intervention humaine, souligne l’OFB, L’hypothèse d’une altercation avec un autre ours, suivie d’une chute mortelle dans le canyon où elle a été trouvée, est à ce jour privilégiée. »

Au cours du premier semestre, l’OFB a collecté 350 indices indirects de la présence du prédateur entre les communes de Cette-Eygun (Pyrénées-Atlantiques) à l’Ouest et la commune de Mérens-les-Vals à l’Est.