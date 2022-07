Les associations de protection des ours s’inquiètent pour la restauration de la population d’ours dans les Pyrénées dans un communiqué du 7 juillet 2022.

> À lire aussi : Sur les traces des ours dans les Pyrénées (16/08/2021)

La réunion du 24 juin, du groupe pastoralisme et ours, créé par la préfecture coordonnateur du Massif des Pyrénées, les a déçues. Non seulement, le sujet n’a pas été abordé, selon elles, « mais les documents remis en séance ne l’évoquent pas non plus ».

À lire aussi : Un ourson retrouvé mort (22/06/2022)

Remplacer les animaux morts de cause humaine

Le principe de remplacement des ours morts de cause humaine n’apparaît plus, à leur grand regret. « Si le pastoralisme a besoin de mesures de soutien, il en est de même pour la population d’ours qui est loin d’être viable, démographiquement comme génétiquement », estiment les associations environnementalistes.

> À lire aussi : Manifestation de chasseurs après des gardes à vue (08/06/2022)

C’est pourquoi les associations demandent à l’État de :

Fixer des objectifs à moyen et long terme ambitieux et impératifs ;

Planifier les actions et moyens pour les atteindre ;

Suivre et évaluer la progression avec exigence.