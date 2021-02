Prédation

« Les loups ont tué 10 % de nos moutons en deux mois »

Lors de la dernière attaque des loups le 25 février 2021, Christian et Guillaume Menut ont perdu 11 moutons.

En sept attaques depuis la mi-décembre, les loups ont tué 120 ovins dans le troupeau de Christian et Guillaume Menut à La Verdière dans le Var. À la tête de 1 200 brebis, le père et le fils, sont épuisés et impuissants face à la pression des prédateurs.