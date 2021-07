Le monde rural claque la porte du Comité loup de Haute-Savoie

« La profession agricole et le monde de la chasse ne supportent plus le comportement de l’administration », déclarent huit organisations agricoles et du monde de la chasse (1) en Haute-Savoie dans un communiqué de presse du 5 juillet 2021. Ces derniers la jugent « inefficace », et « militante ».

Les huit signataires mettent en cause, entre autres, le comptage du nombre de loups, le comportement des fonctionnaires « qui n’hésitent pas à prendre position pour le loup ». Ils reprochent à l’État « une inertie volontaire qui joue la montre pour apporter des solutions aux demandes qui lui sont faites ».

Le collectif se demande pourquoi éleveurs et chasseurs ne disposent pas d’outils efficaces pour protéger les troupeaux (caméras thermiques, lunettes thermiques).

Un sentiment de mépris

Bref, éleveurs et chasseurs estiment que le dialogue au sein du Comité loup n’a pas porté ses fruits. Ils le quittent avec un fort sentiment de mépris et d’inconsidération. « L’État et ses alliés environnementalistes sont les fossoyeurs de la biodiversité et du cadre de vie des Haut-Savoyards créés par des générations de paysans », déclarent-ils.

Marie-France Malterre