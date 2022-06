Prédation

Le gouvernement réautorise les tirs pour repousser les ours

L’arrêté prévoit que l’effarouchement « renforcé » à l’aide de tirs non létaux peut être demandé dans certaines circonstances de répétition des attaques, si les mesures sonores et lumineuses n’ont pas suffi. ©Pixabay

Les mesures controversées d’effarouchement des ours mises en place en France de façon expérimentales pour protéger les troupeaux vont être pérennisées, y compris les tirs non létaux précédemment retoqués plusieurs fois par la plus haute juridiction administrative, selon un arrêté du gouvernement publié mardi 21 juin 2022 au Journal officiel.