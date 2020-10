pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Mardi 6 octobre 2020, lors des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique a annoncé qu’elle autorisait un tir de prélèvement pour un loup en Saône-et-Loire dans le secteur du Charolais-Brionnais. « Ces tirs sont possibles en dernier recours, mais ici c’est le cas », a précisé la ministre. Le prédateur visé attaque les troupeaux depuis le mois de juin et a tué plus d’une centaine de brebis en trois mois. La député LR de de la deuxième circonscription de Saône-et-Loire, Josiane Corneloup, avait interpelé la ministe au sujet du désarroi des éleveurs d’ovins de sa zone. Elle les avait d’ailleurs accompagné le 2 octobre 2020 lors d’une manifestation devant la préfecture à Mâcon.

Une cohabitation impossible

« Outre l’anxiété permanente subit par les éleveurs, la perte financière est très importante car l’indemnisation qui obéit à un barème national ne couvre pas le prix d’un charollais à forte valeur ajoutée. Cette race est le fruit de longues années de recherches génétiques », a indiqué Josiane Corneloup au micro de l’Assemblée nationale. Pour la députée, le mode d’élevage pratiqué dans la zone, « interdit toute cohabitation entre le loup et l’élevage ovin. »

Ce tir de prélèvement ne résoudra pas pour autant le problème dans son ensemble pour la parlementaire qui estime que « ce n’est pas aux éleveurs de modifier leur façon de travailler et de s’adapter au comportement des loups, pas plus qu’ils n’ont a construire des bunkers pour abriter leurs moutons au nom d’une biodiversité irréfléchie imposée par l’Etat. »

Alors que le prédateur a déjà révolutionné, depuis plus de vingt ans, la conduite d’élevage et la vie des agriculteurs dans de nombreux départements, Josiane Corneloup a demandé à la ministre si elle allait « reconsidérer les dispositions du plan loup pour que celui-ci prenne enfin en compte les intérêts des éleveurs ? »

« Le loup est revenu et nous devons nous y habituer »

Barbara Pompili a rappelé que le loup était « une espèce protégée » et qu’ « elle doit le rester ». « Oui, le loup est revenu et nous devons nous y habituer », a-t-elle insisté, même si elle se dit « attentive à la situation des éleveurs ».

Ceux-ci sont nombreux à attendre une gestion plus sévère du prédateur. Fin juin, le tableau de chasse officiel de Canis lupus mentionnait déjà près de 4 000 animaux domestiques dont la plupart sont des ovins. Selon les règles du « Plan loup et des activités d’élevage 2018-2023 », il ne reste plus, pour le pays entier, que 13 loups à abattre pour faire baisser la pression sur les élevages jusqu’à la fin de l’année.