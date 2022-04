« Malgré le manque d’eau localement important, les températures élevées depuis février ont favorisé un redémarrage rapide de la pousse d’herbe », rapporte Agreste, dans sa note d’Infos rapides diffusée le 29 avril 2022.

Au 20 avril 2022, la production cumulée des prairies permanentes est excédentaire et dépasse de 24 % celle observée au niveau national sur la période de référence allant de 1989 à 2018.

« Ce bon début de campagne est la conséquence des températures élevées depuis février, la faiblesse des précipitations n’ayant à ce jour que peu d’impact sur la pousse de l’herbe », indique Agreste.

Toutefois, la pousse cumulée, en ce début de campagne, n’est « pas exceptionnelle au regard des années 2019 et 2020, et surtout 2014 », précise Agreste. La production est supérieure de 5 points par rapport à la normale et représente 25 % de la production attendue cette année.

La Région Paca fortement déficitaire

Si la pousse de l’herbe est excédentaire dans toute la moitié nord, elle l’est un peu moins dans le Sud-Ouest. Seule la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) fait exception, la sécheresse ayant quelque peu perturbé la reprise de la pousse.

Toujours selon Agreste, « le rendement des prairies est excédentaire dans les deux tiers des régions fourragères regroupant 80 % des surfaces en prairies permanentes ».

Indicateur Isop de rendement des prairies permanentes au 20 juin 2021. En rouge : déficit important (75 % et moins), en orange : déficit faible (plus de 75 % à 90 %), en vert clair : normale (plus de 90 % à 110 %), en vert foncé : excédent (plus de 110 %).

Sur la moitié nord du pays, l’excédent est important : « L’indice Isop dépasse 150 dans le Grand Est et est proche de 140 en Bourgogne Franche-Comté et dans les Hauts-de-France ». Si la pousse est normale dans le Sud-Ouest, elle est fortement déficitaire dans la Région Paca puisque l’indice Isop n’est que de 30.