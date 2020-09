pour vous connecter et poursuivre la lecture

Au 20 août 2020, selon la dernière note d’Agreste, le service statistique du ministère de l’Agriculture, le déficit de production cumulée des prairies permanentes atteint 21 % par rapport à la pousse de référence à la même période. Plus de la moitié des régions fourragères sont maintenant déficitaires, 55 % pour être précis, et 38 % présentent un déficit important.

Indicateur de rendement des prairies permanentes, par régions fourragères, au 20 août 2020. © Agreste/Ministère de l’Agriculture

Un mois de juillet « exceptionnellement sec »

Comment expliquer cette situation ? Par « le déficit de précipitations cumulées depuis mars 2020 marqué du nord-ouest au centre-est, argumente le ministère dans sa note mise en ligne le 31 août 2020. [Et aussi] par un mois de juillet plus chaud que la normale et exceptionnellement sec sur l’ensemble du territoire. »

Sur les douze régions françaises, huit accusent maintenant un déficit de production cumulée, déficit qui dépasse 75 % pour cinq d’entre elles. Il « est notamment très marqué dans les Hauts-de-France et le Grand Est, avec respectivement 51 % et 58 % de la pousse cumulée de référence sur la même période. »

« La part de pousse annuelle réalisée se dégrade par rapport au mois de juillet, ajoute Agreste. Elle atteint 65 % au 20 août, contre 83 % habituellement à la même période. Ce retard s’observe pour l’ensemble des régions sauf pour Paca où la pousse atteint la pousse annuelle de référence. »

