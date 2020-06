pour vous connecter et poursuivre la lecture

De nombreuses plantes sont toxiques pour les animaux, comme les renoncules, le séneçon de jacobée, certaines digitales ou le galéga officinal… « Elles sont peu présentes dans les prairies bien exploitées, constate Didier Deleau, responsable fourrages à la ferme expérimentale Arvalis de Saint-Hilaire-en-Woëvre dans la Meuse.

Les gousses et les fleurs particulièrement toxiques

La particularité du galéga officinal est qu’il est toxique aussi bien en vert que conservé en foin. Cette légumineuse est parfois observée en bordure de parcelle ou sous les pylônes électriques. « On la retrouve parfois dans les zones humides et dans les bandes enherbées, ajoute Didier Deleau. Les fleurs et les gousses de la plante sont très toxiques. Un foin contenant 10 % de galega peut entraîner la mort des bovins, ovins, ou équins rapidement après ingestion. »

La dose toxique est de 4 kg de plante fraîche pour les bovins, 400 g frais ou 100 g secs pour les ovins, voire seulement 40 g secs pour les chevaux.