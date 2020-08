pour vous connecter et poursuivre la lecture

La cuscute, dépourvue de chlorophylle, vit aux dépens des autres végétaux et notamment des légumineuses comme le trèfle et la luzerne. Elle « s’enroule autour des tiges de la plante hôte. Elle se fixe par des suçoirs qui tirent la sève de la plante fourragère », décrit Fabien Bouchet-Lannat, conseiller à la chambre d’agriculture du Lot. La culture fourragère peut s’épuiser et finir par dépérir.

Toxique pour les animaux

La cuscute impacte le rendement de la culture fourragère en place, et « elle est toxique pour les animaux si le fourrage est contaminé à plus de 50 %, ajoute-t-il. Le développement des semences certifiées, le suivi rigoureux des parcelles porte-graines, et le développement du tri magnétique avaient permis de contenir son expansion au cours des dernières décennies. »

Les graines de la cuscute, petites velues, « s’accrochent facilement aux tiges, aux feuilles, aux semences, aux outils, aux vêtements, aux animaux, y compris sauvages ».

Privilégier les semences certifiées

Pour prévenir l’apparition de cette plante parasite, il convient d’utiliser de la semence certifiée, préconise la chambre d’agriculture du Lot. L’échange de semence fermière de luzerne et de trèfle est donc proscrit. « Dans le cas d’utilisation de semences fermières, mieux vaut privilégier la semence produite sur sa propre exploitation, sur une parcelle indemne, et récoltée avec sa moissonneuse », conseille Fabien Bouchet-Lannat. L’observation régulière des parcelles est recommandée, car « de petits ronds de cuscute peuvent ne pas être très visibles ».

Détruire avant fructification

Lorsque la plante est repérée, elle peut être détruite par brûlage thermique ou désherbage chimique avant fructification. « Mieux vaut élargir la destruction sur une zone tampon de 1 mètre minimum autour de la zone contaminée », ajoute Fabien Bouchet-Lannat. Dans tous les cas, la zone contaminée ne doit être ni récoltée, ni pâturée, pour éviter de disperser les graines.

Fabien Bouchet-Lannat préconise aussi l’enfouissement des graines par un labour plus profond que le labour habituel aux endroits contaminés. Le but est d’éviter de remonter les graines lors des labours suivants, car les graines ont une de vie de 10 ans. Mieux vaut également ne pas implanter de la luzerne, de trèfle, ou de vesce au cours des années qui suivent.

La cuscute ne parasite, en revanche, ni le sainfoin, ni les graminées ou céréales. Elle peut cependant être présente sur les abords des champs, le long des chemins et des routes, où il faut aussi les détruire pour stopper leur prolifération.