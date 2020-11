pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Au début d’octobre, Sodem, l’abattoir du Vigeant (86), le premier abattoir français spécialisé en petits ruminants, a acquis la société Pierrepont & Fils, le « leader Français de la viande de brebis et de chèvre à destination des boucheries, des grossistes et de l’exportation », précise un communiqué du 30 octobre 2020.

« Peser plus lourd dans les filières »

Ce rachat était en réflexion depuis près d’un an, précise Guillaume Metz, président de Sodem. Il « s’inscrit parfaitement dans le projet Sodem, visant à renforcer ses positions et à unir ses forces pour peser plus lourd dans les filières », insiste le communiqué.

Il intervient alors que le dirigeant de Pierrepont, qui abattait déjà à Sodem, voulait « passer la main en assurant la continuité de son activité », précise le président de Sodem.

Il ajoute que l’activité est reprise « telle quelle ». Le communiqué souligne que cette reprise devait permettre à Sodem de compléter ses offres en produits, diversifier ses débouchés et de valoriser ses savoir-faire.