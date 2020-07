« Plus de 1 200 moutons ont été photosensibilisés après ingestion de la plante, alerte le Respe (Réseau d’épidémiosurveillance en pathologie équine) dans une alerte lancée le 13 juillet 2020. Le pigment de la plante est directement activé par le soleil en radical phototoxique », explique-t-il. Les équidés pourraient aussi être intoxiqués sur tout le territoire, c’est pourquoi le réseau appelle à la vigilance.

Le millepertuis est une plante qui mesure entre 25 cm et 1 m de haut. Les feuilles sont simples, opposées, de forme ovale à lancéolée, décrit le Respe. « Elles ont un limbe ponctué de glandes translucides à huile essentielle, et bordé de points noirs correspondant à des glandes hypéricine, principe actif à l’origine de sa toxicité », détaille le Respe.

Une plante qui apprécie le soleil et les sols calcaires

Les fleurs sont d’un jaune plus ou moins vif et mesurent entre 2 et 3,5 cm. Elles possèdent le plus souvent cinq pétales (rarement quatre) et de nombreuses étamines. Le millepertuis aime le soleil et les sols calcaires. « Les bords des chemins, les lisières de forêts, prairies et talus secs clairsemés constituent ses habitats préférés, précise le Respe. En revanche, il craint l’ombre et l’humidité. »