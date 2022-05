Elle avait déjà décroché de 5,2 % en janvier 2022 par rapport à 2021. En février 2022, la production nationale d’aliments composés pour bovins chute également de 5,2 %. Tel est le constat que dressent le Snia et La Coopération Agricole nutrition animale dans leur lettre mensuelle de conjoncture publiée le 27 avril 2022.

Un net retrait pour les vaches laitières

À 327500 tonnes, « on observe toujours un net retrait de la production en […] à la fois en vaches laitières (- 4,4 %) et en autres bovins (-7,1 %), malgré des conjonctures économiques favorables » ; soulignent le Snia et La Coopération Agricole nutrition animale. Toujours du côté des ruminants, la production progresse en revanche de 1,1 % pour les ovins et caprins.

Chez les monogastriques, les fabrications à destination de la filière porcine ont chuté de 4,9 % entre février 2021 et 2022. Cette baisse concerne autant les formules pour les truies (- 5,7 %), que les porcelets (- 4,1 %), et les porcs à l’engrais (- 3,7 %). Ce qui tend à « confirmer une tendance à la décapitalisation », estiment le Snia et La Coopération Agricole nutrition animale.

Du côté des volailles, la production progresse de 1,3 %, mais avec d’importantes disparités entre espèces. Elle augmente pour les palmipèdes (+ 14,5 %), les pintades (+ 7,2 %) et les pondeuses (+ 2,1 %). Elle chute pour les dindes (- 7,3 %) et est presque stable pour les poulets (- 0,3 %). Reste à voir l’impact qu’aura l’épidémie de grippe aviaire dans le Grand Ouest, dans les prochains mois.

Un début de campagne dans le rouge

« Sur les 8 premiers mois de la campagne 2021/2022, nous observons une baisse de 1,7 % de la production nationale, calculent le Snia et La Coopération Agricole nutrition animale. La plus importante s’observe en bovins, à - 4,7 %, du fait d’une baisse de 3,4 % en vaches laitières et de 7,6 % en bovins viandes. Les aliments pour porcs sont en baisse de 2,7 % et la volaille augmente de 1,4 %. »