En avril 2020, la production française d’aliments composés a diminué de 2,6 % par rapport à avril 2019. Cette baisse globale sur un an, résulte du recul des volumes destinés aux bovins et aux volailles, de respectivement 6,1 % en incluant les mashs, et de 1,5 %. La hausse de la production pour les porcins (+ 0,8 % sur un an) n’a pas compensé ces replis, note Agreste, le service statistique du ministère de l’Agriculture, dans sa note d’Infos rapides publiée le 19 juin 2020.

La production nationale d’aliments composés est en repli en avril 2020, par rapport à avril 2019 © Coop de France NA — SNIA.

Demande en baisse pour les bovins

« La fabrication d’aliments pour vaches laitières régresse de 5 %, tout comme celle à destination des autres bovins (- 8,5 %) », précise Agreste. En cumul, le recul de la demande de janvier à avril 2020 atteint 2,2 %.

La baisse de 1,5 % sur un an de la fabrication d’aliments pour volailles s’explique par le recul de la production d’aliments pour poulets de chair et palmipèdes. Celles des aliments pour poules pondeuses et dindes augmentent sur un an.

En cumul depuis le début de l’année 2020, janvier à avril, les volumes reculent pour les poulets de chair et les palmipèdes, mais progressent pour les poules pondeuses et les dindes. La fabrication globale d’aliments composés reste ainsi stable sur cette période pour les volailles.

Aliments porcins en hausse pour toutes les catégories

Entre janvier et avril 2020, la fabrication d’aliments pour porcins a progressé de 1,8 %. Même tendance sur un an avec + 0,8 % en avril 2020 par rapport à avril 2019. Toutes les catégories suivent le même schéma, avec respectivement + 0,6 %, + 0,7 %, et + 1,9 % pour la fabrication des aliments à destination des porcs à l’engrais, des truies, et des porcelets.