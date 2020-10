« Pour les aliments bovins, la baisse se situe à la fois en aliments pour les bovins lait (- 4,8 %) et en autres bovins (- 5,8 %) », constatent La Coopération agricole nutrition animale et le Snia dans leur baromètre mensuel publié le 19 octobre 2020.

> À lire aussi : Bovins de boucherie, davantage de vaches laitières à l’abattoir (19/19/2020)

Évolution de la production d’aliments composés entre août 2019 et août 2020. © La Coopération agricole nutrition animale et Snia

Toutes les filières sont concernées

Le recul pour les aliments porcins est davantage marqué pour les formules destinées aux porcelets (-11,8 %) et aux truies (-7 %). Les volumes fabriqués pour l’alimentation des porcs à l’engraissement se contractent également (-4,9 %).

En volaille, la baisse s’explique par deux facteurs :

Une croissance modérée des volumes d’aliments pour les poules pondeuses (+ 0,8 %) après plusieurs mois de dynamisme ;

Une chute en aliments pour volailles de chair, notamment pour les filières du poulet (- 5,3 %) et des dindes - 5,3 %) ;

Un fort pour les secteurs de la pintade (- 14,6 %) et des palmipèdes (- 22,7 %).

La Coopération agricole nutrition animale et le Snia observent les plus fortes baisses de production dans les filières des gibiers (- 16,7 %) et du lapin (- 11,5 %). Quant à la production de mash, à 65800 tonnes, elle chute de 8,4 % entre août 2019 et août 2020.

Un repli moins marqué sur les huit premiers mois de 2020

En cumul sur les huit premiers mois de l’année, « la baisse de production apparaît moins marquée entre 2019 et 2020, à -1,7 % ». Les fabrications pour bovins et volailles accusent un repli de 2 % tandis que celles pour les porcs se maintiennent (+ 0,4 %).

> À lire aussi : Décapitalisation, la France a perdu 250 000 vaches allaitantes en 4 ans (12/10/2020)

Évolution en cumul de la production d’aliments composé de janvier à août 2020 par rapport à la même période de 2019. © La Coopération agricole nutrition animale et Snia

La tendance baissière est davantage marquée pour les volailles, comme le poulet de chair (-1,6 %) et encore plus pour les pintades (- 10 %) et les palmipèdes (- 14,9 %). Les volumes pour poules pondeuses et dindes progressent respectivement de 2,9 % et 1,8 %.