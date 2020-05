L’association Coénove œuvre pour le développement des énergies renouvelables sous toutes leurs formes. À l’occasion de son premier webinaire, elle a mis en avant l’initiative de la jeune entreprise iNex Circular. La société développe depuis trois ans une plateforme numérique spécialisée dans la détection de gisements de biodéchets industriels et agricoles. L’objectif est de favoriser la mise en relation entre des producteurs de déchets qui cherchent un exutoire et ceux qui les valorisent, par méthanisation ou compostage par exemple.

Algorithmes, robots et open data

Le service repose sur la massification et l’ouverture d’un grand nombre de données (appelées open data). Des algorithmes modélisent en permanence les gisements à partir des informations dénichées sur le web ou fournies par les producteurs de déchets. Plus de 90 000 données réelles sont agrégées et deux millions sont prédites et ajustées selon les pics ponctuels sur certains gisements. Les modèles sont affinés en permanence en croisant les prédictions passées et les quantités de déchets réellement produits. Des robots dits « Scraper » parcourent les données disponibles en permanence pour améliorer continuellement la fiabilité et l’actualisation de la plateforme.

Le service est payant pour les acheteurs de déchets, mais gratuit pour les producteurs. Le prix dépend des spécificités de la recherche telles que l’aire géographique concernée, ou les quantités et qualité de déchets recherchés. Le potentiel méthanisable des gisements fait partie des informations fournies, mais on y trouve aussi par exemple, la présence potentielle d’emballages. Chaque donnée se voit attribuer une note sur cinq, d’indicateur de pertinence (IP). Il détaille également la « concurrence entre les acheteurs » et les différents acteurs du biodéchet sur la zone concernée.