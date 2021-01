En Europe, le prix du lait se stabilise

La paie du lait dans l’Union européenne (UE à 27) est en légère hausse de 3,60 €/t en novembre 2020, par rapport à octobre 2020. D’après les données de la Commission européenne, publiées le 8 janvier 2021, elle s’inscrit comme le niveau le plus haut de l’année 2020. Elle affiche toutefois un recul de 2,50 €/t par rapport à novembre 2019. Pour décembre 2020, Bruxelles anticipe un sensible repli à 353,4 €/t

Dans les principaux pays producteurs, le prix du lait de novembre 2020 s’établit en moyenne à 350,50 €/t en Allemagne (- 0,4 % par rapport à juin 2019), 351,9 €/t aux Pays-Bas (-0,9 % %), 392,30 €/t en Irlande (+5,2 %) et 358,20 €/t en Italie (-8,7 %).

En France, le prix moyen du lait s’établit à 368,70 €/t en novembre 2020, en baisse de 9 € sur un mois et sur un an. Pour rappel, il s’agit du prix moyen payé aux producteurs, comprenant les laits conventionnels, bio et AOP.

Beurre et poudre maigre en repli sur un an

Du côté des ingrédients laitiers, l’heure est au maintien des cours sur ces dernières semaines. Depuis l’été 2020, le cours de la poudre maigre poursuit une lente ascension, après avoir chuté au printemps. Il s’établit à 2 200 €/t à la cotation du 3 janvier 2021, en repli de 13,7 % sur un an.

Après une embellie à l’automne 2020, le cours du beurre s’érode sensiblement, et affiche 3 3370 €/t le 9 août 2020. C’est 7,9 % de moins sur un an. Le marché de la poudre grasse n’a pas réussi à se redresser depuis le printemps 2020. La dernière cotation s’établit à 2 710 €/t, en baisse de 10,8 % par rapport à 2019.

S’agissant des fromages, les cours du gouda, de cheddar et de l’emmental restent soutenus. Ils affichent respectivement 3170, 3 050 et 4870 €/t le 3 janvier dernier. Si le cheddar et l’emmental progressent respectivement de 2,3 % et 0,6 % sur un an, la cotation du gouda affiche une baisse de 3,6 % sur la même période.

