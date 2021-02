Accompagnés d’une dizaine de tracteurs, près de 200 agriculteurs de la FDSEA et Jeunes Agriculteurs (JA) du Cantal ont manifesté à Aurillac le mardi 2 février 2021. Ils ont muré les entrées de la préfecture avec des parpaings, lançant des slogans « Manu arrose » ou encore « Denormandie tu as menti on n’a pas de prix ! ».

« On se sent abandonné »

« La situation de l’élevage est catastrophique, on se sent abandonné », a déclaré à l’AFP Mathieu Thérond, président de JA du Cantal. « Le prix des matières premières explose, celui des broutards est en baisse et l’État se désengage, il n’a pas réussi à faire travailler ensemble les différents acteurs », a ajouté Mathieu Thérond, précisant que des actions avaient eu lieu dans la nuit de lundi à mardi devant plusieurs trésoreries du canton.

Les manifestants protestent notamment contre l’ajournement du dossier sécheresse de l’été 2020 dont l’étude a été repoussée d’un mois, au 18 février. « On est complètement en décalage, regrette Delphine Freyssinier, secrétaire générale de la FDSEA du Cantal, interrogée par La France Agricole. On a besoin d’aide tout de suite pour acheter du fourrage. Avec un avis favorable en février, la trésorerie sera là en mai ou juin quand les bêtes sont déjà dehors. »

Des agriculteurs mobilisés

Trésoreries vides, surendettement, augmentation des charges… La liste est longue, comme en témoigne Delphine Freyssinier. « Il y a un ras-le-bol général, insiste-t-elle, mais il faut continuer de se battre. En seulement trois jours, 200 agriculteurs ont répondu à l’appel. »

Ce ne sont pas les négociations commerciales en cours qui redonneront le sourire aux éleveurs. « La loi des EGA, États-généraux de l’alimentation, on aimerait bien qu’elle soit appliquée. Ça fait un moment qu’elle est sortie, et il ne se passe toujours rien », rappelle la secrétaire générale.

Les agriculteurs redoutent également une baisse des soutiens à l’élevage de montagne, confronté depuis quelques mois à la pullulation des campagnols, à l’origine d’importants dégâts dans les prairies.

D’autres actions à venir

Les manifestations du jour pourraient bien n’être qu’un avant-goût. Rien d’officiel, mais Delphine Freyssinier l’assure : « Aujourd’hui, c’était l’ouverture des festivités. Le monde de l’élevage en colère, il faut le montrer, il faut qu’on se défende. On ne va pas se laisser faire. On est prêt à tenir dans la durée. J’espère que tous les départements suivront. »