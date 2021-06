C’est une première. Le géant laitier Lactalis a annoncé avoir signé un contrat tripartite avec trois organisations de producteurs (Unell, OPLGO, OPLB) et deux coopératives partenaires (Ucanel et Unicoolait), d’une part, et le distributeur E. Leclerc, d’autre part.

« Cet accord tripartite s’inscrit dans la démarche de valorisation de la filière engagée par la Groupe Lactalis depuis les accords de la loi Egalim. Il permet d’aller chercher de la valeur et de responsabiliser les différents acteurs de la négociation », affirme l’industriel laitier, dans un communiqué diffusé ce mercredi 9 juin 2021.

6 700 éleveurs concernés

L’accord « concerne le lait de consommation conventionnel UHT des marques propres du distributeur », soit l’équivalent de 68 millions de litres de lait livrés annuellement par 6 700 éleveurs français.

La valorisation de ce lait est fixée à 370 €/1 000 litres prix de base et 385 €/1 000 litres toutes primes incluses. Ces modalités prendront effet le 14 juin 2021 et seront valables durant 3 ans.