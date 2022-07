Par l’acquisition d’Ambrosi, Lactalis s’implante dans le secteur du parmigiano reggiano (parmesan) et du grana padano, deux appellations dont il était pratiquement absent.

Le groupe laitier français Lactalis annonce investir dans un spécialiste italien du fromage transalpin, Ambrosi SpA, en se portant acquéreur de 25 % de son capital vendus par le groupe Emmi, fabricant suisse de produits laitiers de haut de gamme. Le reste du capital d’Ambrosi reste détenu par la famille Ambrosi.

Ambrosi SpA est connu pour sa production de parmigiano reggiano (parmesan) et de grana padano. En revanche, Lactalis est assez peu présent dans ces deux appellations. Cette acquisition doit permettre à Lactalis de « poursuivre sa stratégie d’investissements dans les fromages d’appellation et d’offrir à ces marques la puissance commerciale du groupe permettant de les développer sur les marchés européen et nord-américain ».

400 millions d’euros de chiffre d’affaires

Basé en Lombardie, Ambrosi SpA réalise un chiffre d’affaires annuel de plus 400 millions d’euros et emploie 430 collaborateurs dans le monde.

La finalisation de la transaction est soumise à l’approbation de l’autorité de la concurrence compétente. Les parties ont convenu de ne pas divulguer d’informations sur le prix d’achat.