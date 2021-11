« Pour le deuxième mois consécutif, la production d’aliments destinés aux bovins est en recul » en août 2021 sur un an, soulignent La Coopération Agricole nutrition animale et le Snia dans leur note mensuelle diffusée le 25 octobre 2021. Elle baisse de 1,4 % : +0,4 % pour la catégorie des vaches laitières et –6,1 % pour celle des autres bovins. Les ventes de mash accusent un repli de 8,4 %.

> À lire aussi : La production d’aliments bio a triplé en dix ans (27/04/2021)

Une progression plus modérée pour les truies

À l’inverse, la production d’aliments destinés aux porcins augmente de 5 %. La progression est « plus modérée en truies (+1,5 %) qu’en porcelets (5,8 %) et porcs engraissement (+5,6 %) ». Les tonnages d’aliments pour volailles sont en hausse de 7,9 %, portés par les fabrications destinées aux poulets (+8,6 %) et dans une moindre mesure aux palmipèdes (+24,5 %).

Évolution de la production d’aliments composés en août 2021 par rapport à la même période de 2020. Source : La Coopération Agricole nutrition animale et le Snia

Pour les autres espèces aussi, les volumes produits par les fabricants d’aliments ont augmenté en août 2021 par rapport à 2020 : de 4,4 % pour les lapins, de 5,1 % pour les poules pondeuses, de 4,7 % pour les aliments d’allaitement.

En baisse sur les huit premiers mois de l’année

En cumul sur les huit premiers mois de l’année 2021, l’activité des fabricants d’aliment recule de 0,7 %. « Hormis le mash qui est en recul de 3,2 %, les aliments pour les ruminants sont en hausse : +1,8 % en bovins portés par les vaches laitières (+3,4 %) et + 8,1 % en ovins/caprins », constatent La coopération agricole nutrition animale et le Snia.

Évolution de la production d’aliments composés sur les huit premiers mois de l’année 2021 par rapport à la même période de 2020. Source : La coopération agricole nutrition animale et le Snia

Du côté des monogastriques, la production d’aliment pour les porcins recule de 1,8 %. Les fabrications à destination des porcs à l’engraissement sont stables (−0,2 %) tandis que celles pour les porcelets (−5,8 %) et truies (−5,1 %) chutent. Celles d’aliments pour les volailles reculent également, de 1,6 %, les aliments pour poules pondeuses (+4,4 %) étant les seuls à progresser.