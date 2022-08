Influenza aviaire

Le deuxième volet d’indemnisations des pertes est ouvert

L’indemnisation des pertes économiques vise à compenser la perte de marge brute globale occasionnée par les restrictions sanitaires, notamment concernant les mises en place. © Cédric Faimali/GFA

Les éleveurs de volailles implantés en zone réglementée ayant subi un vide sanitaire lors du second pic épidémiologique d’influenza aviaire peuvent prétendre à une avance sur indemnisation des pertes de non-production. Les demandes doivent être déposées et validées au plus tard le 9 septembre 2022 à 14 heures.