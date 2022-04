« Les départements de la Corrèze, de la Dordogne, du Lot, du Lot-et-Garonne et de la Haute-Vienne connaissent actuellement une diffusion très rapide du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), avec la confirmation de multiples foyers rapprochés dans le temps et dans l’espace », constate le ministère de l’Agriculture, dans une note de service publiée le 19 avril 2022.

Pour limiter la propagation de l’IAHP, une zone réglementée de 20 km autour des foyers actifs depuis moins de 21 jours a été établie. Tous les élevages commerciaux de volailles situés dans un rayon de 1 kilomètre autour des foyers devront être dépeuplés, ainsi que tous les ateliers de palmipèdes situés dans un rayon de 3 kilomètres.

« Privilégier la mise à mort sur place »

Ces dépeuplements préventifs autour des foyers doivent être réalisés en « privilégiant la mise à mort sur place lorsque cela est possible », indique le ministère. À défaut, le dépeuplement s’organise « dans un abattoir réquisitionné, soit pour une valorisation (alimentation humaine ou pet-food), soit pour une mise à mort avec élimination. »

Par ailleurs, les élevages situés dans un rayon de 3 kilomètres autour de sites désignés comme « sensibles » doivent également être dépeuplés, en commençant par les élevages les plus proches. « Le dépeuplement s’organise en privilégiant la valorisation des lots lorsque cela est possible, indique la rue de Varenne. Pour les lots d’animaux ne pouvant pas être valorisés, une solution de mise à mort in situ devra être mise en œuvre. »

Restriction de mouvements

Compte tenu de la situation sanitaire « très évolutive », un blocage strict des mouvements de volailles est instauré dans la zone réglementée de 20 km autour des foyers. Cette disposition est valable pendant moins de 8 jours à compter du 19 avril 2022. Des dérogations pourront toutefois être accordées, « sous réserve d’un transport direct ».

Depuis le début de l’épizootie en novembre 2021, la France comptabilise 1 300 foyers en élevage d’IAHP au 19 avril 2022. À cette date, le département du Lot recense 35 foyers, contre 34 foyers en Dordogne, 4 foyers dans le Lot-et-Garonne, 3 foyers en Corrèze et un foyer en Haute-Vienne.

