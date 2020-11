Nouvelle tension sur les viandes industrielles

Les mesures visant à réduire la commercialisation de produits dits « non essentiels » en grandes surfaces pour davantage d’équité avec les petits commerces se ressentent déjà sur les commandes passées auprès des abattoirs. Ce nouveau déséquilibre engendre une forte tension sur les animaux croisés et les bonnes laitières ou mixtes. Les pièces nobles, qui sont les plus touchées, partent de plus en plus vers la production de minerai.