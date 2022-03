Le prix de base du porc a gagné 11 centimes du kilo, entre les ventes des jeudis 10 et 17 mars 2022, sur le Marché du porc breton (MPB) de Plérin. La dernière cotation relevée atteint 1,515 €/kg, soit une hausse conséquente de 27 centimes du kilo depuis le début du mois de février.

Avant cela, la variation hebdomadaire du cours du porc était plafonnée à 6 centimes du kilo. Dans un communiqué diffusé le 17 mars, la FRSEA et les JA Bretagne « saluent la décision de la commission paritaire du MPB qui, en réponse à la demande des responsables de la section porcs régionale, a acté le déplafonnement hebdomadaire de la cotation française. » Le seuil est relevé à 11 centimes par semaine, pour une durée de trois semaines.

Faire face à la flambée des charges

« Cette décision était devenue indispensable pour accompagner le contexte haussier des autres places européennes en cohérence avec la hausse fulgurante des charges subie par les éleveurs », soulignent les syndicats bretons.

De fait, les cotations européennes s’emballent. « La référence allemande a progressé de 65 centimes en cinq semaines consécutives », informe le MPB. La flambée des charges est quant à elle exacerbée par la crise ukrainienne.

La FRSEA et les JA Bretagne appellent désormais les vendeurs et les acheteurs habitués du MPB à « saisir toute l’amplitude de cette disposition pour établir une cotation conforme aux fondamentaux du marché. » Et puisque « l’ensemble de la filière alimentaire doit s’adapter à la nouvelle situation géopolitique et conjoncturelle », la grande distribution et la restauration collectives sont également attendues au tournant. Révision des tarifs d’approvisionnements et/ou renégociations de contrats sont attendues.