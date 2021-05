« Du 24 au 31 mai, les professionnels seront nombreux à ouvrir leurs portes pour échanger sur leurs pratiques, répondre aux questions et, pourquoi pas, susciter de nouvelles vocations dans ce secteur qui recrute ! », s’enthousiasme l’interprofession du bétail et des viandes (Interbev) dans un communiqué diffusé le 21 mai 2021.

Annulées l’an dernier à cause des conditions sanitaires, les Rencontres Made in Viande signent leur grand retour pour cette sixième édition. Durant une semaine, 230 élevages, 9 marchés aux bestiaux, 50 entreprises spécialistes de la viande ou de la charcuterie, 250 boucheries, charcuteries ou triperies artisanales, 17 boucheries-charcuteries en grandes et moyennes surfaces et 38 restaurants collectifs ou commerciaux se mobilisent dans les quatre coins de l’Hexagone sous la bannière « Aimez la viande et ceux qui la font ».

Sensibiliser les consommateurs aux engagements de la filière

Grâce à cette opération de communication, l’interprofession entend « mieux faire connaître les quatre engagements prioritaires » sur lesquels les acteurs de la filière travaillent dans une « démarche de progrès continu ». Il s’agit de :

La préservation de l’ environnement ;

; Le bien-être, la protection et la santé des animaux ;

; La juste rémunération des acteurs de la filière et l’attractivité des métiers ;

Une alimentation de qualité, raisonnée et durable.

#madeinviande #interbevoccitanie Chez les Lapeyre à Salles la Source les rencontres #madeinviande permettent de comprendre le travail de prévention de préparation et de soin apporté aux sols et aux animaux. Les vaches aubrac en témoignent de par leur robustesse et leur calme. pic.twitter.com/5ET8BqepYX — Interbev Occitanie (@Interbev_Oc) May 24, 2021