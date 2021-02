Trois cent mille euros pour une génisse limousine en Angleterre

Le 29 janvier 2021, le record du monde du plus haut prix de vente pour une vache limousine a été battu. En effet, Willodge Poshspice, une génisse d’un an, a été vendue 262 000 livres soit près de 300 000 euros lors d’une vente aux enchères organisée par la British Limousin Cattle Society. Elle multiplie aussi par deux les records britanniques et européens

Cette génisse, affublée du surnom de Victoria Beckam, l’une des membres du célèbre groupe pop les Spice Girls, a été élevée dans le Shropshire (centre de l’Angleterre ). Elle est issue d’une lignée de détentrices de records.

« C’est comme gagner à la loterie »

Ces deux éleveurs, Christine Williams et Paul Tippets, ont été à la fois subjugués et enchantés par « cet incroyable résultat ». Selon la BBC, Christine Williams, a déclaré que vendre Poshspice c’était comme « gagner à la loterie ». Christine Williams a ajouté que cette vache rousse âgée d’un an, était « intelligente et élégante ».

Pour la société britannique d’éleveurs de vaches limousines, son « apparence éblouissante » et son « pedigree » ont contribué à faire s’envoler les enchères. C’est une « incroyable réalisation », a déclaré Will Ketley, secrétaire de cette société, saluant « un succès fantastique non seulement pour les éleveurs mais aussi pour la race elle-même ».