Le « mystère » des moutons et des chèvres à quatre cornes est enfin résolu

Les chercheurs ont trouvé d’où vient la mutation à l’origine des cornes surnuméraires des petits ruminants ou des bovidés. ©M. Capitan

Une équipe de chercheurs, issus de l’Inrae, de l’Université de Genève, de l’école polytechnique de Lausanne, d’Allice et de plusieurs musées et associations de races, a mis le doigt sur la mutation génétique à l’origine des chèvres et moutons à quatre cornes.